Зеленський призначив стипендії олімпійцям та їх тренерам, серед них і депутат Беленюк

Президент України Володимир Зеленський призначив президентські стипендії для видатних, а також молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, відповідний указ він підписав 13 квітня.

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Зокрема, стипендія в розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 027 грн) призначена чемпіону світу 2019 року з греко-римської боротьби, народному депутату від "Слуги народу" Жану Беленюку, чемпіонці світу 2019 року за дзюдо Дарії Білодід і чемпіонці світу 2019 року з фехтування Ользі Харлан.

Українським спортсменам, які займали другі місця на чемпіонатах світу в 2019 році, призначено стипендії президента в розмірі 12 прожиткових мінімумів. Їх тренери отримають стипендії в 6 або 4,8 прожиткових мінімумів.

Бронзові призери чемпіонатів світу 2019 року отримають стипендії в розмірі 11 прожиткових мінімумів, а їх тренери – в 5,5 прожиткових мінімумів.

Чемпіони Європи 2019 Георгій Зантарая (дзюдо), Олена Костевич (кульова стрільба), Софія Лискун і Олексій Середа (стрибки у воду), Ніка Потапова (скелелазіння), Олександр Хижняк (бокс), Алла Черкасова (вільна боротьба) отримають стипендію в 9 прожиткових мінімумів. Їх тренера – в 4,5, 2,5 і 2 прожиткових мінімуми.

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Срібні призери європейських першостей отримають стипендії в 8 прожиткових мінімумів, їх тренери – в 4 і 2 прожиткових мінімуми; бронзові призери – в 7 прожиткових мінімумів, їх тренери – в 3,5 прожиткових мінімуми.

Також Зеленський призначив стипендії молодим і перспективним спортсменам за призові місця на чемпіонатах світу та Європи.

Зі вступом у силу даного указу видатним спортсменам та їх тренерам, яким вже призначена Президентом України стипендія на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим указом.

Згідно з наказом, стипендії президента виплачуються з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому було прийнято рішення про їх призначення: протягом 2 років – чемпіонам і призерам Олімпійських ігор, чемпіонам світу та їх тренерам; протягом одного року – призерам чемпіонатів світу, чемпіонам і призерам чемпіонатів Європи, світу та Європи серед молоді (або в найближчій до дорослих віковій групі) і їх тренерам, спортсменам, які зайняли 1-3 місця на Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок).

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