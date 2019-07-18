Зеленський відвідав тренувальний табір Ломаченка перед об'єднавчим боєм: фото

Президент України Володимир Зеленський відвідав тренувальний табір чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).

Ломаченко тренується на Олімпійській базі в Конча-Заспі і, судячи з усього, Зеленський в день зустрічі з призерами Європейських ігор і чемпіонами світу U-20 вирішив зустрітися і з боксером.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав тренувальний табір Василя Ломаченка! Володимир Зеленський подякував Василю і його команду за ту нелегку працю, яку вони роблять, прославляючи нашу країну, і побажав удачі в майбутньому бою, який відбудеться у Великобританії в Лондоні 31-го серпня,

– повідомляє Instagram-аккаунт Lomus.

Як відомо, Ломаченко може завоювати третій пояс (WBC) в бою з британцем Люком Кемпбеллом (20-2, 16 КО), в той час як Лопес планує відібрати у Річарда Коммі (29-2, 26 КО) титул IBF.

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня у Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул WBC, від якого відмовився Майкі Гарсія. Також Кемпбелл отримає шанс завоювати титули WBA і WBO, якими володіє Ломаченко.