Зеленський відвідав тренувальний табір Ломаченка перед об'єднавчим боєм: фото

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Василь Ломаченко зустрівся з Володимиром Зеленським
Василь Ломаченко зустрівся з Володимиром Зеленським / Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський відвідав тренувальний табір чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).

Ломаченко тренується на Олімпійській базі в Конча-Заспі і, судячи з усього, Зеленський в день зустрічі з призерами Європейських ігор і чемпіонами світу U-20 вирішив зустрітися і з боксером.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав тренувальний табір Василя Ломаченка! Володимир Зеленський подякував Василю і його команду за ту нелегку працю, яку вони роблять, прославляючи нашу країну, і побажав удачі в майбутньому бою, який відбудеться у Великобританії в Лондоні 31-го серпня,
– повідомляє Instagram-аккаунт Lomus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент Украины Владимир Зеленский @zelenskiy_official посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко @lomachenkovasiliy !Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелёгкий труд который они делают прославляя нашу страну , и пожелал удачи в предстоящем бою,который состоится в Великобритании в Лондоне 31-го Августа!!! #Loma #Lomachenko #Ukraine #Lomus #lomusofficial #lomus17 #Usyk #boxing #training #Украина #бокс #Ломаченко #Президент #спорт

Публикация от LomUs️ (@lomus_official)

 

Як відомо, Ломаченко може завоювати третій пояс (WBC) в бою з британцем Люком Кемпбеллом (20-2, 16 КО), в той час як Лопес планує відібрати у Річарда Коммі (29-2, 26 КО) титул IBF.

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня у Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул WBC, від якого відмовився Майкі Гарсія. Також Кемпбелл отримає шанс завоювати титули WBA і WBO, якими володіє Ломаченко.

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Теги: Володимир Зеленський Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл
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