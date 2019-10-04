Зеленський запропонував Лукашенку спільно провести Олімпійські ігри

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Володиимр Зеленьский та Олександр Лукашенко
Володиимр Зеленьский та Олександр Лукашенко / president.gov.ua

У Житомирі в рамках Форуму регіонів пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зеленський запропонував Лукашенку спільну організацію Олімпіади Україною та Білоруссю. Про це повідомив глава сусідньої держави під час візиту до України.

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Вважаю, наші країни могли б спільно поборотися за право проведення міжнародних спортивних змагань високого рівня. Це я говорю про пропозицію українського президента, який пропонує спільно подумати, чи не замахнутися нам на Олімпіаду. Для двох країн це під силу,
– цитує слова Лукашенка БЕЛТА.

До слова, раніше Лукашенко вже заявляв, що Білорусь може провести літню Олімпіаду спільно з Росією чи Україною.

Що таке Форум регіонів Білорусі та України?
Це вже другий такий форум, який триватиме протягом 3-4 жовтня 2019 року в Житомирі. Перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся минулого року в Гомелі за участю президентів Олександра Лукашенка та Петра Порошенка. Окрім них, участь у форумі взяла понад тисяча представників бізнесу та органів влади обох країн. Підприємці мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію.

На цьогорічному форумі президенти України та Білорусі Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко зустрілись вперше.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Володимир Зеленський Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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