Зеленський запропонував Лукашенку спільно провести Олімпійські ігри

У Житомирі в рамках Форуму регіонів пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зеленський запропонував Лукашенку спільну організацію Олімпіади Україною та Білоруссю. Про це повідомив глава сусідньої держави під час візиту до України.

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Вважаю, наші країни могли б спільно поборотися за право проведення міжнародних спортивних змагань високого рівня. Це я говорю про пропозицію українського президента, який пропонує спільно подумати, чи не замахнутися нам на Олімпіаду. Для двох країн це під силу,

– цитує слова Лукашенка БЕЛТА.

До слова, раніше Лукашенко вже заявляв, що Білорусь може провести літню Олімпіаду спільно з Росією чи Україною.

Що таке Форум регіонів Білорусі та України?

Це вже другий такий форум, який триватиме протягом 3-4 жовтня 2019 року в Житомирі. Перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся минулого року в Гомелі за участю президентів Олександра Лукашенка та Петра Порошенка. Окрім них, участь у форумі взяла понад тисяча представників бізнесу та органів влади обох країн. Підприємці мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію.



На цьогорічному форумі президенти України та Білорусі Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко зустрілись вперше.