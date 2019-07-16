Зеленський зустрівся зі збірною України U-20, яка виграла чемпіонат світу: фото

Президент Володимир Зеленський зустрівся з футболістами збірної України U-20, які в червні виграли чемпіонат світу в Польщі. Україна вперше виграла Мундіаль.

Першим відео та фото із зустрічі виклали в Instagram форвард збірної Данило Сікан та захисник Ігор Снурніцин.

Читайте також: Футболісти збірної України досі не отримали преміальні за перемогу на чемпіонаті світу U-20

На зустрічі із Зеленським, яка відбулася в Києві, був наставник збірної Олександр Петраков разом тренерським штабом, глава Української асоціації футболу Андрій Павелко та ряд футболістів.

Збірна України з футболу U-20 під керівництвом Олександра Петракова вперше в історії стала чемпіоном світу . У фіналі українці обіграли збірну Південної Кореї.

Після повернення в Україну гравці отримали почесні нагороди під час урочистостей у Будинку футболу в Києві. Також гравці отримали звання "Майстрів спорту України міжнародного класу".

Олександру Петракову було присвоєно почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України".

На зустріч Володимира Зеленського раніше також запросили українські боксери Донатас Піскун, Віктор Вихрист, Євген Барабанов та Олександр Хижняк. Вони підтримали ініціативу Жана Беленюка та Олега Верняєва.

Беленюк і Верняєв 9-го липня запросили Зеленського на зустріч для взаємного знайомства та обговорення стану справ в українському спорті.