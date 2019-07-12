Зеленського запросили на зустріч чемпіони Європейських ігор у складі збірної України з боксу

Боксери Національної збірної України та члени Федерації боксу звернулися до Президента Володимира Зеленського. Зокрема, спортсмени запросили Зеленського на зустріч.

Донатас Піскун, Віктор Вихрист, Євген Барабанов та Олександр Хижняк підтримали ініціативу Жана Беленюка та Олега Верняєва.

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Беленюк і Верняєв 9-го липня запросили Зеленського на зустріч для взаємного знайомства та обговорення стану справ в українському спорті.

Українські боксери нагадали, що декількома тижнями раніше Національна чоловіча збірна України з боксу здобула чотири нагороди на Європейських іграх у Мінську та посіла перше загальнокомандне місце.

Звернення боксерів Національної збірної до Президента України Боксери Національної збірної України та члени Ukrainian Boxing Federation Донатас Пискун (Donatas Piskun), Виктор Выхрист, Евгений Барабанов (Evgeniy Barabanov) та Александр Хижняк (Александр Александрович) підтримали ініціативу Жан Беленюк (Zhan Beleniuk) та Oleg Verniaiev відносно зустрічі представників українського спорту з Президентом України Володимир Зеленський Нагадаємо, декількома тижнями раніше Національна чоловіча збірна України з боксу здобула чотири нагороди на Європейських іграх у Мінську та посіла перше загальнокомандне місце. Окрім того саме Національна збірна України, завдяки феєричному медальному здобутку у Мінську, вдруге поспіль стала найсильнішою командою Континенту. Попереду у збірної України напрочуд складний та насичений змагальний графік напередодні відбору на Олімпіські ігри Токіо-2020. Опубліковано Ukrainian Boxing Federation Пʼятниця, 12 липня 2019 р.



Окрім того, саме Національна збірна України, завдяки феєричному медальному здобутку у Мінську, вдруге поспіль стала найсильнішою командою континенту.

Попереду у збірної України насичений змагальний графік напередодні відбору на Олімпійські ігри Токіо-2020.