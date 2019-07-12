Зеленського запросили на зустріч чемпіони Європейських ігор у складі збірної України з боксу

31 Читать новость на русском
Олександр Хижняк
Олександр Хижняк / Фото з відкритих джерел

Боксери Національної збірної України та члени Федерації боксу звернулися до Президента Володимира Зеленського. Зокрема, спортсмени запросили Зеленського на зустріч.

Донатас Піскун, Віктор Вихрист, Євген Барабанов та Олександр Хижняк підтримали ініціативу Жана Беленюка та Олега Верняєва.

Читайте також: Чемпіон Європейських ігор Хижняк взяв участь в агітації кандидата від "Опозиційного блоку"

Беленюк і Верняєв 9-го липня запросили Зеленського на зустріч для взаємного знайомства та обговорення стану справ в українському спорті.

Українські боксери нагадали, що декількома тижнями раніше Національна чоловіча збірна України з боксу здобула чотири нагороди на Європейських іграх у Мінську та посіла перше загальнокомандне місце.

 
Звернення боксерів Національної збірної до Президента України

Боксери Національної збірної України та члени Ukrainian Boxing Federation Донатас Пискун (Donatas Piskun), Виктор Выхрист, Евгений Барабанов (Evgeniy Barabanov) та Александр Хижняк (Александр Александрович) підтримали ініціативу Жан Беленюк (Zhan Beleniuk) та Oleg Verniaiev відносно зустрічі представників українського спорту з Президентом України Володимир Зеленський Нагадаємо, декількома тижнями раніше Національна чоловіча збірна України з боксу здобула чотири нагороди на Європейських іграх у Мінську та посіла перше загальнокомандне місце. Окрім того саме Національна збірна України, завдяки феєричному медальному здобутку у Мінську, вдруге поспіль стала найсильнішою командою Континенту. Попереду у збірної України напрочуд складний та насичений змагальний графік напередодні відбору на Олімпіські ігри Токіо-2020.

Опубліковано Ukrainian Boxing Federation Пʼятниця, 12 липня 2019 р.


Окрім того, саме Національна збірна України, завдяки феєричному медальному здобутку у Мінську, вдруге поспіль стала найсильнішою командою континенту.

Попереду у збірної України насичений змагальний графік напередодні відбору на Олімпійські ігри Токіо-2020.

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні
7755
Теги: Володимир Зеленський Спорт Новини Спорту Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Знаменитий футболіст "Ліверпуля" завершив кар'єру
сьогодні 15:21 Знаменитий футболіст "Ліверпуля" завершив кар'єру
226
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7754
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3694
Еліна Світоліна після поразки на Вімблдоні поділилася цікавим дописом: фото
сьогодні 12:31 Еліна Світоліна після поразки на Вімблдоні поділилася цікавим дописом: фото
601
Українка Цуренко показала гаряче фото з відпочинку
11 липня 16:49 Українка Цуренко показала гаряче фото з відпочинку
896
Новини
Більше новин
Залиште відгук