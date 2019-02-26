"Зеніт" презентував ролик про успіхи Ракіцького у новій команді: відео

859 Читать новость на русском
Ярослав Ракіцький
Ярослав Ракіцький / ФК "Зеніт"

Петербурзький "Зеніт" представив ролик з нарізкою дій Ярослава Ракіцького у матчах Ліги Європи проти "Фенербахче".

Відповідне відео з'явилося у Twitter-акаунті російського клубу.

Читайте також: Ракіцький яскраво дебютував за "Зеніт" з жовтої картки на 5 хвилині матчу

У ньому показані відбори, виграні єдиноборства, передачі і виноси зі штрафної у виконанні українця в матчах 1/16 фіналу Ліги Європи з "Фенербахче" (0:1 і 3:1).

Спорт 24 писав, що наставник збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення щодо долі центрального оборонця Ярослава Ракіцького в національній команді.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?
Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.

Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.

Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
сьогодні
12838
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ярослав Ракіцький
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зінченко кумедно покарав зіркового одноклубника на тренуванні "МанСіті": відео
сьогодні 09:36 Зінченко кумедно покарав зіркового одноклубника на тренуванні "МанСіті": відео
1002
"Динамо" розгромило "Зорю" завдяки дублям Шапаренка та Вербіча: відео
25 лютого 20:28 "Динамо" розгромило "Зорю" завдяки дублям Шапаренка та Вербіча: відео
719
Справжня знахідка: фанати "Селтіку" шаленіють від хет-трику Шведа у матчі з "Ворсклою"
25 лютого 19:41 Справжня знахідка: фанати "Селтіку" шаленіють від хет-трику Шведа у матчі з "Ворсклою"
2354
Карате, як фехтування – треба чітко відчути дистанцію, момент та завдати удар, – Катерина Крива
25 лютого 16:30 Карате, як фехтування – треба чітко відчути дистанцію, момент та завдати удар, – Катерина Крива
Станіслав Безушко 292
Його очі налилися кров'ю: тренер "Зорі" згадав, як образив гарячого легіонера
25 лютого 15:51 Його очі налилися кров'ю: тренер "Зорі" згадав, як образив гарячого легіонера
302
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук