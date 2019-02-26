"Зеніт" презентував ролик про успіхи Ракіцького у новій команді: відео

Петербурзький "Зеніт" представив ролик з нарізкою дій Ярослава Ракіцького у матчах Ліги Європи проти "Фенербахче".

Відповідне відео з'явилося у Twitter-акаунті російського клубу.

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У ньому показані відбори, виграні єдиноборства, передачі і виноси зі штрафної у виконанні українця в матчах 1/16 фіналу Ліги Європи з "Фенербахче" (0:1 і 3:1).

«Зенит-ТВ» показывает дебют Ярослава Ракицкого в составе сине-бело-голубых — лучшие отборы и передачи защитника в матчах против «Фенербахче» pic.twitter.com/tTMvYHdTlf — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 февраля 2019 г.

Спорт 24 писав, що наставник збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення щодо долі центрального оборонця Ярослава Ракіцького в національній команді.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.



Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.



Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.



Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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