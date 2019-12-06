Зевіна принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи з плавання на короткій воді

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Дарина Зевіна / Фото з відкритих джерел

Дарина Зевіна принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи з плавання на короткій воді в Глазго. Українка завоювала срібло на дистанції 200 метрів на спині.

З перших метрів дистанції Зевіна виявилася на лідерських позиціях і, в підсумку, поступилася лише італійці Маргериті Панцере 0,8 секунд. Час українки – 2:02.25 хвилини.

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Зазначимо, що саме на 200-метрівці Зевіна тричі ставала чемпіонкою Європи на короткій воді, одного разу – чемпіонкою світу, а також завойовувала медаль Європи у класичному (50 м) басейні.

Нагадаємо, Дарина Зевіна зупинилася за крок від медалі чемпіонату Європи з плавання на короткій воді в Глазго на дистанції 100 м на спині. Вона фінішувала четвертою.

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Теги: Спорт Плавання
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