Згадав молодість: екслідер "Мілана" відзначився шаленим голом – відео
Легенда італійського "Мілана", а тепер головний наставник "Беневенто" Філіппо Індзагі показав справжній клас для футболістів. Після взяття воріт ексфорвард збірної Італії ефектно відсвяткував.
Відео із тренування виклав клуб у своєму Twitter. У ролику видно гол, який забив Індзагі на тренуванні.
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Неймовірний гол у виконанні Індзагі
Індзагі-старший у своєму стилі головою замкнув фланговий навіс і надемоційно відсвяткував взяття воріт. Схоже, Індзагі свій талант анітрохи не розгубив та зміг би скласти ще конкуренцію сучасному поколінню футболістів.
"Мілан", тепер ми розуміємо тебе краще,
– відзначили у клубі.
Додамо, що "Беневенто" виступає в Серії B і має відмінні шанси на перемогу. Команда лідирує в таблиці і випереджає "Кротоне" на 20 очок.
20 червня матчем проти Кремонезе команда Індзагі-старшого відновить сезон.
Його брат Сімоне Індзагі тренує італійський "Лаціо".
Хто такий Філліпо Індзагі
- Колишній нападник "Мілана" та збірної Італії.
- Дворазовий переможець Ліги чемпіонів.
- Чемпіон світу 2006 року.
- Входить до десятки найкращих бомбардирів єврокубків усіх часів.
- Завершивши виступи на футбольному полі у 2012 році, залишився у "Мілані", де очолив молодіжну команду клубу.
- У сезоні 2014/15 став наставником головної команди "россо-нері". Через незадовільні результати клубу сезон було визнано провальним і Індзагі у червні 2015 року був офіційно звільнений з посади.
- Влітку 2016 року прийняв команду "Венеція" з третього за силою дивізіону італійського чемпіонату.
- 2018 року повернувся до роботи в елітному італійському дивізіоні, очоливши "Болонью" Утім вже у січні 2019 року був звільнений з посади через незадовільні результати.
- Філліпо Індзагі очолює "Беневенто" із 2019 року.