Згадав молодість: Андрій Шевченко забив ефектний гол у ворота "Реалу" (відео)

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Легенди ФК "Челсі"
Легенди ФК "Челсі" / twitter.com/chelseafc

У матчі легенд "Челсі" і "Реала", який відбувся на "Сантьяго Бернабеу" перший гол номінальних господарів поля забив екс-форвард "синіх" Андрій Шевченко.

Легенди "Реала" – Легенди "Челсі" 5:4
Голи: Рауль, 12, 51 (пен.), Морієнтес, 14, 19, Карамбе, 36 – Шевченко, 23 (пен.), Пойєт, 24, Галлас, 46, Малуда, 65.

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Андрій Шевченко, який отримав м'яч в штрафному майданчику, був покладений суперником на газон, після чого майстерно реалізував пенальті, розвівши воротаря і м'яч по різних кутах.

Гра завершилася перемогою "Реала" з рахунком 5:4, а Андрій Шевченко відзначився одним голом.

Шевченко виступав за "Челсі" з 2006-го по 2008 рік, потім пішов в оренду в "Мілан". У сезоні 2009/2010 зіграв 1 матч за "Челсі", після чого повернувся до кінця кар'єри в "Динамо".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Челсі Реал Андрій Шевченко
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