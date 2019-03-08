Жан Беленюк і Павло Зібров заспівали привітання на 8 березня: відео

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Жан Беленюк і Павло Зібров
Жан Беленюк і Павло Зібров / facebook.com/zhanbeleniuk

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк кумедно привітав українок з Міжнародним жіночим днем.

Жан разом з відомим українським співаком Павлом Зібровим заспівали пісню.

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"Вітаю прекрасну половину людства з 8 березня! Бажаю завжди залишатися найкрасивішими, найбажанішими і трішки дивними", – підписав Беленюк відео в Instagram.

Також сьогодні зі святом 8 березня привітав жінок абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик.

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Теги: Спорт Жан Беленюк
Джерело: 24 Канал
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