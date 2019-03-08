Жан Беленюк і Павло Зібров заспівали привітання на 8 березня: відео
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк кумедно привітав українок з Міжнародним жіночим днем.
Жан разом з відомим українським співаком Павлом Зібровим заспівали пісню.
Читайте також: Фото Зіброва на формі ФК "Миколаїв": клубу пообіцяли подарувати такі футболки
"Вітаю прекрасну половину людства з 8 березня! Бажаю завжди залишатися найкрасивішими, найбажанішими і трішки дивними", – підписав Беленюк відео в Instagram.
Також сьогодні зі святом 8 березня привітав жінок абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик.
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі