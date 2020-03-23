24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Жан Беленюк отримав титул "Людина року" в номінації "Спорт"

-
Жан Беленюк / armyinform.com.ua

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув титул "Людина року".

Жан Беленюк став переможцем у номінації "Спортсмен року". Фотографію з дипломом спортсмен виклав у себе на сторінці в Instagram.

До слова Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом

Варто відзначити, що офіційна частина вручення дипломів відбулася без глядачів. Все через карантин в Україні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні були оприлюднені переможці загальнонаціональної програми «Людина року», в якій я мав честь отримати перемогу в номінації "Спортсмен року-2019" Дякую усім за підтримку На жаль, офіційна частина заходу була скасована через карантин, але у цей важкий для всіх нас час ми маємо бути обережними та відповідальними! Дуже сподіваюсь, що в найкоротші строки ситуація налагодиться, а поки — бережіть себе

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

 

Все про коронавірус: 12 корисних статей
сьогодні
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Жан Беленюк Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 19:05 Українець Чигринський потрапив у символічну збірну "Барселони" разом з Коутіньо та Ібрагімовічем
Ігор Саджениця
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
сьогодні 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 18:18 Майк Тайсон оригінальним способом заробляє 20 тисяч доларів у день під час карантину
Юрій Семенюк
сьогодні 17:37 Вільні агенти: топ-футболісти, які влітку стануть безкоштовними
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук