Жан Беленюк отримав титул "Людина року" в номінації "Спорт"
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Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув титул "Людина року".
Жан Беленюк став переможцем у номінації "Спортсмен року". Фотографію з дипломом спортсмен виклав у себе на сторінці в Instagram.
До слова Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
Варто відзначити, що офіційна частина вручення дипломів відбулася без глядачів. Все через карантин в Україні.
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