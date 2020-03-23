Жан Беленюк отримав титул "Людина року" в номінації "Спорт"

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув титул "Людина року".

Жан Беленюк став переможцем у номінації "Спортсмен року". Фотографію з дипломом спортсмен виклав у себе на сторінці в Instagram.

До слова Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом

Варто відзначити, що офіційна частина вручення дипломів відбулася без глядачів. Все через карантин в Україні.