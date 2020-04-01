Жан Беленюк показав, як безпечно тренуватись під час карантину: відео

Український борець та народний депутат Жан Беленюк активно проводить свій каратин та навіть отримує нагороди. Цього разу спортсмен поділився із вболівальниками відео із тренування борців.

Українець Жан Беленюк виклав відео із тренування у своєму інстаграмі.

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У ролику видно, що його суперником став тренувальний манекен, який мав на обличчі медичну маску, а також і сам спортсмен теж був одягнений у неї. Жан зазначає, що під час карантину потрібно бути обережним і на тренуваннях, щоб не підхопити вірусу.

Тренуйся безпечно,

– написав борець.

Жан Беленюк став переможцем у номінації "Спортсмен року". Фотографію з дипломом спортсмен виклав у себе на сторінці в Instagram.

Досягнення Жана Беленюка

Срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи серед кадетів (2007, 2008).

У 2011 році став чемпіоном Європи серед юніорів.

Завоював срібло та бронзу чемпіонату світу серед юніорів (2010, 2011).

Бронзовий призер Універсіади-2013.

Здобув срібло Європейських ігор у 2015 році в Баку та золото у 2019 році (Мінськ).

Срібний призер Олімпіади у Ріо-де-Жанейро у 2016 році у ваговій категорії до 85 кг.

Дворазовий чемпіон світу (2015, 2019). Одного разу займав другу та третю сходинку п'єдесталу у 2018 та 2014 роках відповідно.

Тричі перемагав на чемпіонаті Європи (2014, 2016, 2019) та здобув бронзу у Белграді (2012).

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