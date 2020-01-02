Жан Беленюк розділив з росіянином призові за потрапляння в трійку кращих борців 2019 року

United World Wrestling оголосив лауреатів премії "Борець року 2019". Серед лауреатів премії – українець Жан Беленюк, який ділить третє місце за кількістю балів з представником Росії Муса Євлоєвим.

United World Wrestling визначало кращих борців 2019 року у трьох номінаціях – вільна боротьба, греко-римська боротьба та жіноча боротьба. Щодо українця Жана Беленюка, то він посів третє місце серед борців греко-римського стилю. Це місце він розділив з росіянином Муса Євлоєвим.

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Переможці премії були обрані на основі їхніх виступів у рейтингових турнірах 2019 року, континентальних чемпіонатах і чемпіонатах світу. Переможцями стали Френк Чамізо (Італія) у вільній боротьбі, Віктор Лорінц (Угорщина) в греко-римській і Таміра Менсах (США) в жіночій боротьбі, пише Федерація греко-римської боротьби України.

Кожен з трьох лауреатів премії "Борець року" отримають грошовий приз у розмірі 30 тисяч швейцарських франків, другі місця – 20 тисяч швейцарських франків, а треті – 10 тисяч швейцарських франків. Зважаючи, що Беленюк посів третє місце з росіянином, то і призові поділять між спортсменами – по 5 тисяч швейцарських франків.