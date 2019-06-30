Жан Беленюк виборов для України 11-те золото на Європейських іграх

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / twitter.com

У Мінську на II Європейських іграх 2019 завершився фінал з греко-римської боротьби. Перемогу здобув українець Жан Беленюк.

У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кілограмів український спортсмен переміг представника Азербайджану Іслама Аббасова.

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Український спортсмен переміг Іслама Аббасова з переконливим рахунком 3:1.

Золота медаль Беленюка стала 11-ю для України на Європейських іграх у Мінську (Білорусь). У загальному заліку Україна обійшла Італію та вийшла на третю сходинку.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Європейські ігри 2019 Вільна боротьба Жан Беленюк
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