Жан Беленюк виборов для України 11-те золото на Європейських іграх
У Мінську на II Європейських іграх 2019 завершився фінал з греко-римської боротьби. Перемогу здобув українець Жан Беленюк.
У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кілограмів український спортсмен переміг представника Азербайджану Іслама Аббасова.
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Український спортсмен переміг Іслама Аббасова з переконливим рахунком 3:1.
Золота медаль Беленюка стала 11-ю для України на Європейських іграх у Мінську (Білорусь). У загальному заліку Україна обійшла Італію та вийшла на третю сходинку.
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