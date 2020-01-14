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Жан Беленюк відреагував на масову бійку за участю українського борця

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Жан Беленюк / Фото з відкритих джерел

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк відреагував на інцидент, де трапилася масова бійка за участю українського спортсмена.

Жан Беленюк в своєму Instagram прокоментував інцидент на міжнародному турнірі з вільної боротьби "Яшар Догові", який днями пройшов у Туреччині.

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"Так ось, у мене не стільки питання до спортсменів, які не дотримали емоцій і почали бити один одного в найкращих традиціях UFC (молоді, гарячі, не завжди темперамент і бажання перемогти за всяку ціну вдається приборкати на догоду здоровому глузду), скільки питання до секундантів, які не тільки не стали рознімати спортсменів, а самі кинулися в рукопашну...", – зазначив борець.

Секундант – це, як правило, тренер, або старший товариш, який повинен підказувати своєму спортсмену, контролюючи ситуацію холодною головою, враховуючи, що знаходиться поза сутичкою і може тверезо реагувати на те, що відбувається.. На жаль, тут ми такого не спостерігаємо, а подібні речі негативно позначаються на іміджі нашого виду спорту! Давайте намагатися тримати себе в руках,
– додав Жан.

Спорт 24 писав, що в півфіналі змагань у ваговій категорії до 79 кілограмів за 10 секунд до фінальної сирени грузинський борець Зураб Ербоцонашвілі вів в рахунку 8:5. В українця Магомеда Закарієв не витримали нерви, і він вдарив суперника в обличчя.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Жан Беленюк Вільна боротьба
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