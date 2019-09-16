Жан Беленюк став чемпіоном світу з боротьби

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/pg/beleniuk

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв чемпіонату світу з боротьби в Нур-Султані (Казахстан). Жан переміг у фіналі вагової категорії до 87 кілограмів

У вирішальному поєдинку Беленюк зустрівся з угорським борцем Віктором Лорінцом, який займає 3-й рядок світового рейтингу. Жан виграв з рахунком 2:1.

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На шляху до фіналу Жан переміг хорвата Івана Хуклека й мексиканця Альфонсо Лейву Йепеса. У чвертьфінальному поєдинку Жан переміг білоруса Ніколая Стадубу.

У півфіналі українець зустрівся з німецьким спортсменом Денисом Кудлою, який є бронзовим призером чемпіонату Європи. Беленюк переміг з рахунком 2:1.

Для українця це вже друге золото чемпіонату світу. Уперше Жан виграв світову першість у 2015 році у Лас-Вегасі. У 2014 році Беленюк став бронзовим призером, а у 2018-у – срібним.

Жан Беленюк є депутатом Верховної Ради України IX скликання від партії "Слуга народу". Уже завтра, 17-го вересня, Жана чекає робота у Верховній Раді.

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Теги: Спорт Новини Спорту Жан Беленюк Вільна боротьба
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