Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вийшов у півфінал чемпіонату світу з боротьби в Нур-Султані (Казахстан).

У чвертьфінальному поєдинку Жан, який виступає у категорії до 87 кілограмів, переміг білоруса Ніколая Стадубу.

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У півфіналі українець зустрінеться з німецьким спортсменом Денисом Кудлою, який є бронзовим призером чемпіонату Європи.

Поєдинок розпочнеться не раніше 15:00 на маті C. Онлайн-трансляцію поєдинку можна переглянути за посиланням.

Як відомо, Жан Беленюк є депутатом Верховної Ради України. Нещодавно він звернувся до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з пропозицією підвищити зарплати тренерам.

Однак Павло Булгак, радник колишнього міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, заявив що прохання Беленюка помилкове.