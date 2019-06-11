Жан Беленюк зробив заяву щодо виборів: йде змінювати ситуацію в українському спорті

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Жан Беленюк і Володимир Зеленський
Жан Беленюк і Володимир Зеленський / facebook.com/beleniuk

Український борець Жан Беленюк, який йде на дострокові парламентські вибори від "Слуги народу", розповів про рішення піти у політику і прокоментував критику на його адресу.

Срібний призер Олімпійських ігор 2016 заявив, що президент Володимир Зеленський і його команда побачили в ньому людину, яка може змінити ситуацію в спорті країни.

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Президент і його команда побачили в мені людину, якій під силу позитивно змінити ситуацію в українському спорті. Усвідомивши, що критикувати й бути незадоволеним ситуацією набагато простіше, ніж взяти на себе відповідальність, вирішив прийняти пропозицію, повністю усвідомлюючи, куди йду, для чого йду, які репутаційні ризики пов'язані з цим рішенням.

Життя мене досить непогано загартувало з самого дитинства, тому всякого роду випади на мою адресу з боку абсолютно різних людей, переважна більшість з яких мені навіть заочно не знайома, мене ніяк не зачіпає. Журналісту з Чернігова нічого навіть вибачатися, він навряд чи щось зрозумів, та й мені його вибачення не потрібні, моя самооцінка не постраждала,
– написав Беленюк у Facebook.

Пишучи про журналіста з Чернігова, Жан мав на увазі Василя Чепурного з парламентської газети "Голос України", який у соцмережах назвав Беленюка "негром".

Сам Беленюк на такі висловлювання відреагував словами: "Деяким добродіям, особливо, котрі називають себе журналістами, потрібно потроху вилізати з печер, а то засиділися, а на дворі 21 століття".

Крім того, у дописі Чепурного використовувалися такі означення як "зек", "єврей-клоун". Пізніше зі сторінки журналіста у соцмережі цей допис був видалений.

У "Голосі України" попросили вибачення через висловлювання Чепурного і заявили, що позиція останнього «не має нічого спільного з редакційною політикою "Голосу України".

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Теги: Парламентські вибори 2019 Новини Спорту Спорт Жан Беленюк
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