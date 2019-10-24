Жданов обіцяє боротися у WADA за відлучення росіян від спорту: у Росії вже різко відреагували

Ігоря Жданова обрали до Ради Засновників ВАДА (Всесвітнього антидопінгового агентства WADA) від Європи. Після свого обрання українець заявив, що буде боротися за відлучення Росії від світового спорту.

Ексміністр молоді та спорту України Ігор Жданов став першим в історії представником України у ВАДА.

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Що таке WADA?Це незалежна організація, що здійснює координацію боротьби із застосуванням допінгу в спорті, створена за підтримки Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Антидопінгове агентство має регіональні відділення на 4 континентах: Азія (Японія), Африка (ПАР), Північна Америка (Канада), Південна Америка (Уругвай).

У своєму фейсбуці Жданов окреслив плани на майбутнє, серед яких було названо "продовження відлучення від світового спорту Росії, яка на державному рівні примушує спортсменів застосовувати заборонені речовини та підмінює їх проби".

Як відреагували в Росії?

Заступник генерального директора Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцька заявила, що Рада засновників WADA не може приймати рішення по статусу національних агентств, повідомляє ТАСС.

Рада засновників WADA не наділена повноваженнями приймати рішення по статусу національних антидопінгових агентств. Цим правом наділений лише виконком WADA, який виносить рішення на підставі рекомендації комітету щодо відповідності,

– сказала Пахноцька.

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Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури і спорту Дмитро Свищов назвав слова Жданова суперечливими.

"До появи офіційної інформації це тільки його побажання. На цей момент це колишній міністр спорту України, а коли його затвердять, тоді й будемо ставитися до його цитат як до офіційної інформації. Але все ж починати свою кар'єру з суперечливих висловлювань – неправильно.

Він йде у WADA, вже представляючи себе затятим противником російського спорту. Нехай визначиться – він йде туди боротися за "чистих" спортсменів або проти Росії. Закликаю чиновників з WADA і країни, які будуть голосувати за або проти нього, звернути увагу на його висловлювання.

Це націоналістичні висловлювання, тому що WADA ще не оголосила своїх рішень, чиновники зараз дуже стримані, а на Жданова ми можемо подавати в суд, якщо він буде так висловлюватися. Це неетично", – цитує Свищова Р-Спорт.

Ігор Жданов покинув свій пост міністра молоді та спорту України 29 серпня. Підбиваючи підсумки своєї діяльності, Жданов написав, що йому з командою вдалося до 2000 доларів підвищити оплату тренерів.

30 серпня Верховна Рада призначила Володимира Бородянського главою Міністерства культури молоді та спорту.