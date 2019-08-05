Ліга чемпіонів: "Динамо" отримало потенційного суперника у раунді плей-офф

У швейцарському Ньйоні у понеділок, 5-го серпня, відбулося жеребкування фінального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого потенційного суперника отримало київське "Динамо"

"Динамо", щоб зіграти у плей-офф раунді Ліги чемпіонів потрібно перемогти бельгійський "Брюгге" у третьому раунді кваліфікації. Тоді "біло-сині" зможуть зіграти в плей-офф, що є фіналом кваліфікації.

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Суперником "Динамо" у разі перемоги стане переможець пари "Базель" – ЛАСК. Перший матч відбудеться на полі переможця матчу "Базель" – ЛАСК.

Перші матчі плей-офф раунду відбудуться 20/21 серпня. Повторні поєдинки – 27/28 серпня.

"Динамо" перший матч проти "Брюгге" зіграє вже 6-го серпня у Бельгії. Кияни вирушили на гру з новим футболістом Жерсоном Родрігесом. Усього головний тренер Олександр Хацкевич взяв 22-х гравців.

До матчу з "Брюгге" київський клуб провів три поєдинки на внутрішній арені. "Біло-сині" перемогли "Шахтар" у матчі за Суперкубок України, а також здолали "Карпати" та ФК "Львів" у чемпіонаті України.



"Динамо" проти "Брюгге": порівняння (інфографіка 24 каналу)



"Динамо" проти "Брюгге": порівняння виступів минулого сезону (інфографіка 24 каналу)

Статистику "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів – читайте тут.