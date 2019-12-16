Ліга Європи: результати жеребкування 1/16 фіналу

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Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Свого суперника отримав і донецький "Шахтар". А також клуби, за які виступають українці.

"Шахтар" став єдиним представником України в Лізі Європи. Він вилетів з Ліги чемпіонів та потрапив у число несіяних команд. Йому в суперники випала "Бенфіка"

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Але окрім "гірників", за інші європейські клуби теж грають українці. "Селтік" Мар'яна Шведа зіграє проти "Копенгагена", а "Брюгге" Едуарда Соболя зійдеться з "Манчестер Юнайтед". Клуб українців Ігоря Пластуна, Романа Безуса та Романа Яремчука "Гент" зіграє проти "Роми".

Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

  • Вулверхемптон – Еспаньйол
  • Істанбул Башакшехір – Спортінг
  • Хетафе – Аякс
  • Баєр – Порту
  • Копенгаген – Селтік
  • АПОЕЛ – Базель
  • Клуж – Севілья
  • Олімпіакос – Арсенал
  • АЗ Алкмар – ЛАСК
  • Брюгге – Манчестер Юнайтед
  • Лудогорець – Інтер
  • Айнтрахт – Зальцбург
  • Шахтар – Бенфіка
  • Вольфсбург – Мальме
  • Рома – Гент
  • Ренджерс – Брага

Матчі цієї стадії пройдуть 20 і 27 лютого. Перші матчі зіграють на полі команд, які вказані першими. 

До слова: Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи Шахтар
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