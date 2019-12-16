Ліга Європи: результати жеребкування 1/16 фіналу
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Свого суперника отримав і донецький "Шахтар". А також клуби, за які виступають українці.
"Шахтар" став єдиним представником України в Лізі Європи. Він вилетів з Ліги чемпіонів та потрапив у число несіяних команд. Йому в суперники випала "Бенфіка"
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Але окрім "гірників", за інші європейські клуби теж грають українці. "Селтік" Мар'яна Шведа зіграє проти "Копенгагена", а "Брюгге" Едуарда Соболя зійдеться з "Манчестер Юнайтед". Клуб українців Ігоря Пластуна, Романа Безуса та Романа Яремчука "Гент" зіграє проти "Роми".
Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
- Вулверхемптон – Еспаньйол
- Істанбул Башакшехір – Спортінг
- Хетафе – Аякс
- Баєр – Порту
- Копенгаген – Селтік
- АПОЕЛ – Базель
- Клуж – Севілья
- Олімпіакос – Арсенал
- АЗ Алкмар – ЛАСК
- Брюгге – Манчестер Юнайтед
- Лудогорець – Інтер
- Айнтрахт – Зальцбург
- Шахтар – Бенфіка
- Вольфсбург – Мальме
- Рома – Гент
- Ренджерс – Брага
Матчі цієї стадії пройдуть 20 і 27 лютого. Перші матчі зіграють на полі команд, які вказані першими.
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