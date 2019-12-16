Ліга Європи: результати жеребкування 1/16 фіналу

Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Свого суперника отримав і донецький "Шахтар". А також клуби, за які виступають українці.

"Шахтар" став єдиним представником України в Лізі Європи. Він вилетів з Ліги чемпіонів та потрапив у число несіяних команд. Йому в суперники випала "Бенфіка"

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Але окрім "гірників", за інші європейські клуби теж грають українці. "Селтік" Мар'яна Шведа зіграє проти "Копенгагена", а "Брюгге" Едуарда Соболя зійдеться з "Манчестер Юнайтед". Клуб українців Ігоря Пластуна, Романа Безуса та Романа Яремчука "Гент" зіграє проти "Роми".

Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Вулверхемптон – Еспаньйол

Істанбул Башакшехір – Спортінг

Хетафе – Аякс

Баєр – Порту

Копенгаген – Селтік

АПОЕЛ – Базель

Клуж – Севілья

Олімпіакос – Арсенал

АЗ Алкмар – ЛАСК

Брюгге – Манчестер Юнайтед

Лудогорець – Інтер

Айнтрахт – Зальцбург

Шахтар – Бенфіка

Вольфсбург – Мальме

Рома – Гент

Ренджерс – Брага

Матчі цієї стадії пройдуть 20 і 27 лютого. Перші матчі зіграють на полі команд, які вказані першими.

​До слова: Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу