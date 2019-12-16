"Шахтар" отримав суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи

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"Шахтар" зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" отримав суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи. Український клуб зіграє проти португальської "Бенфіки".

"Шахтар" після вильоту з Ліги чемпіонів потрапив до Ліги Європи. Однак команда опинилася серед несіяних команд. Тож в суперниках "гірників" могли опинитися переможці груп Ліги Європи, а також чотири кращі команди з Ліги чемпіонів, які зайняли треті місця у своїх групах.

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В результаті жеребкування "Шахтарю" випала португальська "Бенфіка".

Матчі цієї стадії пройдуть 20 і 27 лютого. Перший матч команди зіграють 20 лютого у Харкові на стадіоні "Металіст". Матч-відповідь – 27 лютого.

До слова: Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи Шахтар
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