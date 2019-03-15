Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

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Жеребкування 1/4 Ліги Європи 2019 - результати та пари
Результати жеребкування Ліги Європи / uefa.com

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2018/2019.Також команди дізналися потенційних суперників по півфіналу.

Також команди дізналися потенційних суперників по півфіналу.

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Наполі – Арсенал

Вільярреал – Валенсія

Бенфіка – Айнтрахт

Славія – Челсі

Переможець пари "Наполі" – "Арсенал" зіграє у півфіналі проти переможця пари "Вільярреал" – "Валенсія". В іншому півфіналі зійдуться переможці пар "Бенфіка" – "Айнтрахт" – "Славія" – "Челсі".

11 квітня відбудуться перші матчі чвертьфіналу, а 18-го квітня – матчі відповіді. Перші матчі півфіналу пройдуть 2 травня, а матчі-відповіді 9-го травня. Фінал – 29 травня у Баку (Азербайджан).

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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