Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2018/2019.Також команди дізналися потенційних суперників по півфіналу.
Також команди дізналися потенційних суперників по півфіналу.
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Наполі – Арсенал
Вільярреал – Валенсія
Бенфіка – Айнтрахт
Славія – Челсі
Переможець пари "Наполі" – "Арсенал" зіграє у півфіналі проти переможця пари "Вільярреал" – "Валенсія". В іншому півфіналі зійдуться переможці пар "Бенфіка" – "Айнтрахт" – "Славія" – "Челсі".
11 квітня відбудуться перші матчі чвертьфіналу, а 18-го квітня – матчі відповіді. Перші матчі півфіналу пройдуть 2 травня, а матчі-відповіді 9-го травня. Фінал – 29 травня у Баку (Азербайджан).
Джерело: 24 Канал
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