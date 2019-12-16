Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу

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Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Відтак визначилися усі пари команд. "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка зіграє проти іспанського "Реалу", а "Аталанта" Руслана Маліновського – проти "Валенсії".

Нагадаємо, в 1/8 фіналу вийшли команди, які представляють лише топ-5 чемпіонів – Англії, Італії, Іспанії, Німеччини та Франції. Донецький "Шахтар" не зумів пробитися в плей-офф, програвши вирішальний матч італійській "Аталанті".

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Нагадаємо, що всі команди були поділені на дві групи – сіяних та несіяних. До перших потрапили переможці груп, до другої – команди. які зайняли другі місця у своїх квартетах. При жеребкуванні між собою не могли зіграти команди, які представляють одну країну. А також команди, які виступали в одній групі.

Результати жеребкування:

  • Боруссія (Дортмунд) – ПСЖ
  • Реал – Манчестер Сіті
  • Аталанта – Валенсія
  • Атлетіко – Ліверпуль
  • Челсі – Баварія
  • Ліон – Ювентус
  • Тоттенхем – РБ Лейпциг
  • Наполі – Барселона

Перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 18, 19, 25 та 26 лютого. Матчі-відповіді – 10, 11, 17 та 18 березня. Початок всіх ігор о 22:00 за Києвом. Сіяні команди зіграють другі матчі вдома.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
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