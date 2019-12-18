Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України: результат

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Кубок України жеребкування 1/4 фіналу

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України. Відтак команди дізналися імена суперників, з якими зійдуться у чвертьфіналі.

Жеребкування провели Міс Україна-2018 Леоніла Гузь, а також журналіст Ігор Циганик.

Результати жеребкування (першими вказані команди – господарі)

  • Динамо – Олександрія
  • Минай – Інгулець
  • Альянс – Маріуполь 
  • Десна – Ворскла

Нагадаємо, що команди, які грають в нижчих лігах, автоматично проводять матч вдома. Якщо в парі клуби представляють одну лігу – то згідно з жеребом.

Чвертьфінальна стадія складається з одного матчу. Базова дата проведення поєдинків – 4 березня. Фінал Кубка України-2019/2020 запланований на 13 травня 2020 року у Тернополі.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо ФК Маріуполь ФК Десна ФК Ворскла ФК Олександрія Кубок України
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