Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України: результат

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України. Відтак команди дізналися імена суперників, з якими зійдуться у чвертьфіналі.

Жеребкування провели Міс Україна-2018 Леоніла Гузь, а також журналіст Ігор Циганик.

Результати жеребкування (першими вказані команди – господарі)

Динамо – Олександрія

Минай – Інгулець

Альянс – Маріуполь

Десна – Ворскла

Нагадаємо, що команди, які грають в нижчих лігах, автоматично проводять матч вдома. Якщо в парі клуби представляють одну лігу – то згідно з жеребом.

Чвертьфінальна стадія складається з одного матчу. Базова дата проведення поєдинків – 4 березня. Фінал Кубка України-2019/2020 запланований на 13 травня 2020 року у Тернополі.