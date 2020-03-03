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Ліга націй: суперники збірної України на груповій стадії

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Суперники збірної України у Лізі націй / УАФ

У вівторок, 3 березня, збірна України дізналася суперників у груповому етапі Ліги націй сезону 2020/21. Збірна України в Лізі A "сіялася" з третього кошика.

На груповій стадії Ліги націй УЄФА сезону 2020/21 Україна потрапила в групу А4 та зіграє зі збірними Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

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Чотири переможці груп в дивізіоні А вийдуть в "фінал чотирьох", який відбудеться 2-6 червня 2021 року в одній з країн-фіналісток. Там ці збірні і розіграють долю трофея. Після групового етапу жеребкування визначить, хто з ким зіграє в півфіналі.

Зазначимо, що двоє фіналістів отримають путівку в раунд плей-офф кваліфікації до Чемпіонату світу.

Календар матчів

1-й тур: 3—5 вересня 2020 року.
2-й тур: 6—8 вересня 2020 року.
3-й тур: 8—10 жовтня 2020 року.
4-й тур: 11—13 жовтня 2020 року.
5-й тур: 12—14 листопада 2020 року.
6-й тур: 15—17 листопада 2020 року.
Фінальний раунд турніру: 2—6 червня 2021 року.


Що таке Ліга націй УЄФА
Це міжнародний футбольний турнір серед збірних Європи, який проводитися під керівництвом УЄФА. Частота проведення турніру – раз на 2 роки, виявлення переможця – по непарних роках.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу Ліга націй
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