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"Шахтар" зіграє проти "Вольфсбурга": результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи / ФК "Шахтар"

В п'ятницю, 28 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Свого суперника отримав і донецький "Шахтар".

Донецький "Шахтар" зіграє проти німецького "Вольфсбурга". Перший матч відбудеться на виїзді 12 березня. У Харкові команди зіграють 19 березня.

До слова: Стартував продаж квитків на фінал Ліги Європи в Гданську: ціна та як купити

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

  • Істанбул Башакшехір – Копенгаген
  • Олімпіакос – Вулверхемптон
  • Рейнджерс – Баєр
  • Вольфсбург – Шахтар
  • Інтер – Хетафе
  • Севілья – Рома
  • Зальцбург/Айнтрахт – Базель
  • ЛАСК – Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, матч "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли на п'ятницю, 28 лютого, через штормове попередження в Австрії.

Матчі 1/8 фінали Ліги Європи відбудуться 12 та 19 березня. 20 березня відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу. Матчі чвертьфіналу відбудуться 9 та 16 квітня, півфінальні – 30 квітня та 2 травня. Фінал запланований на 27 травня в Гданську.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Шахтар Ліга Європи Футбол
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