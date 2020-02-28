"Шахтар" зіграє проти "Вольфсбурга": результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
В п'ятницю, 28 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Свого суперника отримав і донецький "Шахтар".
Донецький "Шахтар" зіграє проти німецького "Вольфсбурга". Перший матч відбудеться на виїзді 12 березня. У Харкові команди зіграють 19 березня.
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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
- Істанбул Башакшехір – Копенгаген
- Олімпіакос – Вулверхемптон
- Рейнджерс – Баєр
- Вольфсбург – Шахтар
- Інтер – Хетафе
- Севілья – Рома
- Зальцбург/Айнтрахт – Базель
- ЛАСК – Манчестер Юнайтед
Нагадаємо, матч "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли на п'ятницю, 28 лютого, через штормове попередження в Австрії.
Матчі 1/8 фінали Ліги Європи відбудуться 12 та 19 березня. 20 березня відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу. Матчі чвертьфіналу відбудуться 9 та 16 квітня, півфінальні – 30 квітня та 2 травня. Фінал запланований на 27 травня в Гданську.
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