Жеребкування Ліги чемпіонів 2019/20: дата та ймовірні учасники

Груповий етап Ліги чемпіонів перетнув екватор. Було зіграно три тури. Попереду ще три тури, після чого на команди очікує жеребкування раунду плей-офф.

Дата жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

10 та 11 грудня 2019 року будуть зіграні останні матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Саме тоді визначаться 16 команд, які продовжать боротьбу за трофей. Після цього 16 грудня відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Самі матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вже відбудуться у 2020 році – 18, 19, 25 та 26 лютого перші ігри, і 10, 11, 17 та 18 березня матчі відповіді.

Особливості жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів виходять команди, які зайняли у своїх групах перші та другі місця. Перед самим жеребкуванням їх поділять на два кошики. У перший кошик (сіяні команди) потраплять переможці груп, у другий – команди, які фінішували на другій позиції у своїх групах.

В 1/8 фіналу не зможуть зіграти один проти одного команди з однієї країни, а також клуби, які грали між собою в одній групі.

Сіяні переможці груп матчі-відповіді 1/8 фіналу проведуть на своєму полі.

Які команди претендують на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Поки що жодна з команд не гарантувала собі вихід у раунд плей-офф. Найближчими до цього є ПСЖ, "Баварія" та "Манчестер Сіті". Команди виграли всі три матчі у своїх групах.

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Що далі?

Після того, як будуть зіграні матчі 1/8 фіналу, відбудеться жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів, а також визначення номінального господаря фіналу (матч відбудеться у Стамбулі). Жеребкування буде сліпе – тобто команди не будуть поділені на сіяних та несіяних, і між собою можуть зіграти клуби з однієї країни. Воно заплановане на 20 березня.

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 7-8 та 14-15 квітня, півфіналів – 28-29 квітня та 5-6 травня. Фінал – 30 травня в Стамбулі.