Ліга чемпіонів: Результати жеребкування групового етапу

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Жеребкування Ліги чемпіонів 2019: результати групового етапу
Ліга чемпіонів: Результати жеребкування групового етапу

У Монако 29-го серпня відбулося жеребкування нового сезону групового етапу Ліги чемпіонів. 32 команд з різних країн були поділені на 8 груп по чотири клуби.

Група A

ПСЖ, Реал, Брюгге, Галатасарай

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Група B

Баварія, Тоттенхем, Олімпіакос, Црвена Звезда

Група C

Манчестер Сіті, Шахтар, Динамо Загреб, Аталанта

Група D

Ювентус, Атлетіко, Баєр, Локомотив

Група E

Ліверпуль, Наполі, Зальцбург, Генк

Група F

Барселона, Боруссія Дортмунд, Інтер, Славія Прага

Група G

Зеніт, Бенфіка, Ліон, Лейпциг

Група H

Челсі, Аякс, Валенсія, Лілль

Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 17-18 вересня. Фінал Ліги чемпіонів – 30 травня 2020 року на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Новини Спорту
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