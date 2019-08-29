Ліга чемпіонів: Результати жеребкування групового етапу
У Монако 29-го серпня відбулося жеребкування нового сезону групового етапу Ліги чемпіонів. 32 команд з різних країн були поділені на 8 груп по чотири клуби.
Група A
ПСЖ, Реал, Брюгге, Галатасарай
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Група B
Баварія, Тоттенхем, Олімпіакос, Црвена Звезда
Група C
Манчестер Сіті, Шахтар, Динамо Загреб, Аталанта
Група D
Ювентус, Атлетіко, Баєр, Локомотив
Група E
Ліверпуль, Наполі, Зальцбург, Генк
Група F
Барселона, Боруссія Дортмунд, Інтер, Славія Прага
Група G
Зеніт, Бенфіка, Ліон, Лейпциг
Група H
Челсі, Аякс, Валенсія, Лілль
Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 17-18 вересня. Фінал Ліги чемпіонів – 30 травня 2020 року на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі.
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