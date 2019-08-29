"Шахтар" отримав суперників у Лізі чемпіонів
Донецький "Шахтар", який єдиний представляє Україну у Лізі чемпіонів, дізнався суперників по груповому етапу сезону 2019/2020. У Монако відбулася церемонія жеребкування і "гірники" виступатимуть у групі C.
Суперниками "Шахтаря" стали – "Манчестер Сіті", "Динамо" Загреб, "Аталанта".
Читайте також: Статистика "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів
З "Манчестер Сіті" донецький клуб грає на стадії групового етапу третій сезон поспіль. А за "Аталанту" виступає екс-гравець "Шахтаря" Руслан Маліновський.
Календар матчів донецького "Шахтаря" з'явиться незабаром, після того, як клуби домовляться між собою.
Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 17-18 вересня. Фінал Ліги чемпіонів – 30 травня 2020 року на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі.