"Шахтар" отримав суперників у Лізі чемпіонів

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З ким зіграє ФК Шахтар у Лізі чемпіонів 2019/20
"Шахтар" отримав суперників у Лізі чемпіонів / shakhtar.com

Донецький "Шахтар", який єдиний представляє Україну у Лізі чемпіонів, дізнався суперників по груповому етапу сезону 2019/2020. У Монако відбулася церемонія жеребкування і "гірники" виступатимуть у групі C.

Суперниками "Шахтаря" стали – "Манчестер Сіті", "Динамо" Загреб, "Аталанта".

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З "Манчестер Сіті" донецький клуб грає на стадії групового етапу третій сезон поспіль. А за "Аталанту" виступає екс-гравець "Шахтаря" Руслан Маліновський.

Календар матчів донецького "Шахтаря" з'явиться незабаром, після того, як клуби домовляться між собою.

Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 17-18 вересня. Фінал Ліги чемпіонів – 30 травня 2020 року на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар Новини Спорту
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