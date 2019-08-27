Жеребкування Ліги чемпіонів: ймовірні суперники "Шахтаря" та все що треба знати про це

У четвер, 29 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. В залі Grimaldi Forum в Монако свого суперника отримає і єдиний представник України в цьому турнірі донецький "Шахтар".

Згідно з новим форматом турніру, 26 команд отримали прямі путівки в групову стадію. Серед них і донецький "Шахтар".

Команди, які точно зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів

Іспанія: "Барселона", "Атлетіко", "Реал" (Мадрид), "Валенсія"

Англія: "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Тоттенхем"

Італія: "Ювентус", "Наполі", "Аталанта", "Інтер"

Німеччина: "Баварія", "Боруссія" (Дортмунд), "РБ Лейпциг", "Байєр"

Франція: "Парі Сен-Жермен", "Лілль", "Ліон"

Росія: "Зеніт", "Локомотив"

Португалія: "Бенфіка"

Україна: "Шахтар"

Бельгія: "Генк"

Туреччина: "Галатасарай"

Австрія: "Зальцбург"

Решта шість дістануться переможцям раунду плей-офф. За ці путівки зіграють "Краснодар" – "Олімпіакос", "Русенборг" – "Динамо" (Загреб), "Црвена Звезда" – "Янг Бойз", "Аякс" – АПОЕЛ, "Брюгге" – ЛАСК та "Славія" – "ЧФР Клуж".

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Всі команди будуть поділені на чотири кошики. Склад першого кошика давно відомий, а положення команд в інших кошиках визначиться після завершення раунду плей-офф. В "кошик 1" увійшли чинний володар трофея, переможець Ліги Європи та чемпіони шести країн з найвищим рейтингом УЄФА. Це "Ліверпуль", "Челсі", "Барселона", "Манчестер Сіті", "Ювентус", "Баварія", "Парі Сен-Жермен" та "Зеніт" відповідно. Одна з цих команд (за винятком російського клубу) і стане суперником донецького "Шахтаря".

Склад інших кошиків визначиться відповідно до коефіцієнтів клубів в рейтингу УЄФА. "Шахтар" буде жеребкуватися з другого кошику. Український клуб точно не зіграє проти іспанських "Атлетіко" та "Реалу", італійського "Наполі", а також німецької Боруссії" з Дортмунда, які опиняться у другому кошику. Жеребкування не зведе "Шахтар" і з російськими клубами.

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Щодо суперників з інших кошиків, то тут іспанська "Валенсія", італійські "Інтер" та "Аталанта", німецькі "РБ Лейпциг" та "Байєр", французький "Лілль", португальська "Бенфіка", бельгійський "Генк", турецький "Галатасарай" та австрійський "Зальцбург".

Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 17-18 вересня. Фінал Ліги чемпіонів – 30 травня 2020 року на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі.