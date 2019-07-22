"Зоря" та "Маріуполь" отримали суперників у Лізі Європи
Українські клуби "Зоря" та "Маріуполь" дізналися потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. У Швейцарії відбулося жеребкування.
Луганська "Зоря", у випадку проходу чорногорської "Будучності", зіграє з переможцем пари "Осієк" (Хорватія) – ЦСКА (Софія, Болгарія). Перший матч відбудеться на полі суперників.
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Натомість "Маріуполь" зіграє проти переможця пари "АЗ Алкмаар" (Нідерланди) – "Хекен" (Швеція). перший матч азовська команда зіграє на власному полі.
Перші ігри відбудуться 8 серпня. Матчі-відповіді заплановані на 15 серпня
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