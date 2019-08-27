Жеребкування Ліги Європи: ймовірні суперники "Динамо" та "Олександрії"

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 30 серпня, о 14:00. Своїх суперників дізнається "Динамо" та "Олександрія". А також, ймовірно, і "Зоря", якщо зумів подолати кваліфікаційний бар'єр.

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Вже відомо 21-а команда з 48-и, які точно візьмуть участь у груповому етапі Ліги Європи. Серед них і "Динамо" та "Олександрія".

Команди, які точно зіграють на груповому етапі Ліги Європи

Іспанія: "Хетафе", "Севілья"

Англія: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед"

Італія: "Лаціо", "Рома"

Німеччина: "Боруссія" (Менхенгладбах), "Вольфсбург"

Франція: "Ренн", "Сент-Етьєн"

Росія: ЦСКА

Португалія: "Порту", "Спортинг"

Україна: "Олександрія", "Динамо"

Бельгія: "Стандард"

Туреччина: "Бешикташ", "Істанбул ББ"

Австрія: "Вольфсберг"

Швейцарія: "Базель", "Лугано"

До них додадуться ще 27 команд. 21 з них – це переможці кваліфікації Ліги Європи. Шість команд – це невдахи плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Саме тоді й стане відомий остаточний вигляд кошиків перед жеребкуванням. Однак відомо точно, що "Динамо" потрапить у перший кошик. Натомість "Олександрія" буде йти з останнього – четвертого кошика.

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Тож навряд чи "Динамо" зіграє проти "Севільї", "Арсеналу", "Порту", "Роми" чи "Манчестер Юнайтед", які теж будуть у першому кошику. Натомість одна з цих команд може випасти саме "Олександрії". Точні склади кошиків стануть відомі тоді, коли визначаться усі учасники групового етапу Ліги Європи. При цьому українські клуби точно не зіграють з російськими на груповому етапі ЛЄ.

Нагадаємо, перший матч "Динамо" та "Олександрія" в Лізі Європи зіграє 19 вересня. Фінал Ліги Європи запланований на 27 травня 2020 року у польському Гданську.