Жеребкування Євро-2020: двоє невідомих для України

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Збірна України

Якщо вболівальники чекають чогось більше, ніж футбольних матчів – так це жеребкування. Одні фанати хочуть, щоб їх команди зіграла з суперниками по цікавіше, інші більше турбуються про те, щоб пощастило і випав хтось слабкий.

І ті, і інші, напевно, будуть уважно стежити за жеребкуванням Євро-2020, яке відбудеться вже в суботу 30 листопада (початок о 19:00 за Києвом). Церемонія відбудеться в столиці Румунії Бухаресті в виставковому центрі Romexpo.

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Нагадаємо, що фінальна частина Євро-2020 пройде в 12 містах з 12 червня по 12 липня наступного року. Всього за Кубок Анрі Делоне змагатимуться 24 збірних. Кваліфікація вже визначила 20 учасників чемпіонату Європи, ще чотири путівки розіграються в наступному році у Лізі націй УЄФА. 

Система жеребкування, як і сам Євро, в цей раз досить незвичайна. Наприклад, ми вже точно знаємо, що зіграємо зі збірною Нідерландів. Не найслабший суперник, м'яко кажучи, і це при тому, що ми потрапили в перший кошик, що дозволило уникнути зустрічей з Італією, Іспанією, Німеччиною і Англією. Зате нам ще цілком може попастися в групу... Португалія. Втім, Туреччина, Австрія, Швеція і Чехія з третього кошика теж не подарунки.

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З четвертого кошика Україні може дістатися Румунія. Якщо Румунія виграє плей-офф, то гарантовано зіграє у групі C, оскільки є країною-господаркою Євро-2020. У півфіналі румуни зіграють проти Ісландії. В іншому півфіналі – Болгарія зустрінеться з Угорщиною. У разі перемоги Угорщини в стикових матчах, ця команда стане однією з господарок групи F. Тому українській команді дістанеться команда зі шляху D. У шляху D Грузія грає проти Білорусі, а Північна Македонія з Косово.

До речі, хоч склад груп ще не сформований, аналітики Parimatch вже зробили попередній прогноз на переможця Євро-2020. Головний претендент тут Франція. Далі йдуть Англія, Бельгія, Нідерланди та Німеччина. Україна ж замикає топ-10.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
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