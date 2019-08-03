Жерсон Родрігес розповів, на якій позиції хоче грати в "Динамо"

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Жерсон Родрігес
Жерсон Родрігес / twitter.com/dynamokyiv

Новоспечений футболіст "Динамо" Жерсон Родрігес прокоментував перехід у київський клуб. "Біло-сині" офіційно оголосили про трансфер футболіста з Люксембургу у п'ятницю, 2-го серпня.

Родрігес, який вибрав собі 22-й ігровий номер, назвав перехід у "Динамо" викликом, оскільки київська команда – великий клуб.

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Також футболіст, який може зіграти на декількох позиціях, зізнався, що хоче грати на лівому фланзі атаки.

На мою думку, мені найкомфортніше грати лівим вінгером, але я футболіст, який працює на команду і відштовхується від її інтересів. Можу грати в центрі, на правому фланзі. Там, де я потрібен команді, там буду грати та віддавати всього себе "Динамо", аби досягти результатів,
– цитує Родрігеса офіційний сайт киян.

Разом з тим, Жерсон заявив, що знає про дербі з донецьким "Шахтарем". Він переконує, що команда буде битися та боротися, щоб перемогти "гірників".

Жерсон Родрігес підписав контракт з "Динамо" терміном на 5 років. За даними Transfermarkt, трансфер обійшовся "Динамо" у 2 мільйони євро.

Детальніше про Родрігеса та його трансфер у "Динамо" – читайте тут.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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