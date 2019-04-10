Жертва Маліновського несподівано став на захист українця

Півзахисник "Генка" Руслан Маліновський заробив вилучення в матчі останнього туру чемпіонату Бельгії проти "Гента". Українець в додатковий час зачепив бутсою обличчя гравця "Гента" Біргера Верстрете.

Ферстрете вважає, що Руслан Маліновський ненавмисно вдарив його по обличчю в ігровому епізоді.

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Я хотів би подякувати Вам за велику підтримку, які я отримав в останні дні після нещасного епізоду з Русланом Маліновським. Я вже тренувався з групою сьогодні. Крім синця під оком і подряпин все добре. Я також подивився на цей епізод після гри, і гадаю, що це було ненавмисне, а швидше, невдале зіткнення. А тепер потрібно зосередитись на наступній грі в суботу,

– написав Ферстрете у своєму Twitter.

Спорт 24 писав, що 25-річний гравець збірної України забив два голи в самій кінцівці тайму проти "Гента" й у компенсований час отримав вилучення. Після боротьби за м'яч Маліновський впав разом з суперником на газон, після чого шипами бутсів розсік опоненту обличчя.

Маліновському загрожує дискваліфікація до кінця сезону. Рішення у справі українця буде оголошено в п'ятницю. Воно залежить від того, чи вважатиме комісія його удар умисним. "Генк" подав апеляцію на червону картку, стверджуючи, що порушення було ненавмисним.

На рахунку Руслана 14 голів і 13 асистів у 45 матчах за "Генк" у всіх турнірах цього сезону.