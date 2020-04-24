Жінка – це квітка, яка повинна радувати око чоловіка: Усик зробив сексистську заяву

Непереможний український боксер потрапив у сексистський скандал. 33-річний боксер висловив думку щодо жінок у боксі.

Усик дав інтерв’ю польському виданню Рrzeglad sportowy. Боксер заявив, що дівчатам не слід займатися боксом.

До речі Колишній футболіст збірної України жорстко пройшовся по Усику

Я вважаю, що дівчатам не слід цього робити. Для мене жінка – це як квітка, яка повинна радувати око чоловіка, про яку слід дбати, любити і захищати, а іноді навіть балувати,

– сказав Олександр.

За словами Усика, бокс і MMA (змішані єдиноборства) змушують жінок втрачати свою чарівності і ставати грубими.

Це моя думка. Хтось скаже, що я говорю дурниці, і мені краще закрити рота. Я зроблю це, але повторюю – що я проти жіночих єдиноборств. Жінки мають робити щось більш красиве і жіночне. Наприклад, танці, співи чи мистецтво. Бокс – це жорстокий вид спорту, яким повинні займатися справжні чоловіки,

– резюмував Усик.

Довідка. Сексизм – це упереджене ставлення до людини через її стать, а також дискримінація за ознакою статі словами чи вчинками.

24 канал у січні повідомляв, що колишній український боксер Андрій Котельник також зробив сексистську заяву.

Колишній чемпіон світу за версією WBA вважає, що бокс не для жінок.

У сексизмі звинувачують президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка. Він проти створення жіночих футбольних команд.

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