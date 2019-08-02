Жінка вперше судитиме матч за Суперкубок УЄФА "Челсі" – "Ліверпуль"

Французька арбітерка Стефані Фраппар розсудить матч за Суперкубок УЄФА, в якому зіграють переможець Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Англійські клуби "Ліверпуль" та "Челсі" зійдуться 14-го серпня.

Офіційний сайт УЄФА повідомив, що визначився із суддею матчу за Суперкубок Європи між "Челсі" та "Ліверпулем".

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На цю гру вперше в чоловічому єврокубковому матчі призначена жінка. Фраппар допомагатимуть Мануела Ніколозі й Мішель О'Ніл.

У липні Фраппар працювала на фіналі жіночого Чемпіонату світу між збірними США й Нідерландів. Перемогу здобули американки.

У французькій Лізі 1 Фраппар дебютувала в минулому сезоні, а з сезону-2019/20 буде працювати у вищому французькому дивізіоні на постійній основі.

Президент УЄФА Александр Чеферін заявив, що організація надає велике значення розвитку жіночого футболу.

Я багато разів говорив, що потенціал жіночого футболу не має кордонів, і я дуже радий, що Стефані Фраппар була призначена судити Суперкубок УЄФА в цьому році разом з помічницями судді Мануелою Ніколозі й Мішель О'Ніл.



Як організація, ми надаємо першочергове значення розвитку жіночого футболу в усіх областях. Я сподіваюся, що майстерність і відданість, які Стефані продемонструвала протягом всієї своєї кар'єри, щоб досягти цього рівня, надихнуть мільйони дівчат і жінок по всій Європі й покажуть їм, що не повинно бути ніяких перешкод для досягнення своєї мрії,

– сказав Чеферін.

Матч "Ліверпуль" – "Челсі" відбудеться у Стамбулі (Туреччина) у середу, 14 серпня. Початок гри о 22:00. Новини про поєдинок читайте на сайт Спорт24.