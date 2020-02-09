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Жінка вперше в історії розпочне естафету Олімпійського вогню: як це відбуватиметься

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Анна Коракакі / tanea.gr

Грецька олімпійська чемпіонка зі стрільби з пневматичного пістолета Анна Коракакі стане першою жінкою в історії, яка розпочне естафету Олімпійського вогню. Естафета розпочнеться 12 березня у грецькому місті Олімпія.

Анна Коракакі написала, що для неї велика честь розпочинати естафету. Про це повідомляє Kyodo News.

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Далі Коракакі передасть вогонь японській олімпійській чемпіонці з легкої атлетики Мідзукі Ногучі. Вона стане першою японською спортсменкою, яка візьме участь в естафеті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O αθλητισμός συνεχίζει να μου χαρίζει τόσο μεγάλες συγκινήσεις! Σήμερα, μου ανακοινώθηκε επίσημα πως στις 12 Μαρτίου θα είμαι η πρώτη λαμπαδηδρόμος στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020». Μία εβδομάδα αργότερα, η @stefanidi_katerina θα είναι η τελευταία λαμπαδηδρόμος που παραδίδει τη Φλόγα. Ευχαριστώ την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την τεράστια τιμή, διότι για πρώτη φορά στην ιστορία, μία γυναίκα στη χώρα μας θα μεταφέρει πρώτη το Ολυμπιακό Φως από την Αρχαία Ολυμπία, πριν ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι σε όλο τον κόσμο, για να φωτίσει στο Ολυμπιακό στάδιο και την έναρξη των ΧXII Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο! / Extremely honoured, extremely moved! Today the @hellenic_olympic_committee announced I will have the honor to be the first torchbearer for @tokyo2020 Olympics on March 12! A week later, @stefanidi_katerina will deliver the torch as the last torchbearer. What a GREAT HONOR that is, since it's the first time in history a woman carries the Olympic Torch from Ancient Olympia, where its journey around the world begins, till it reaches the Tokyo Olympic Stadium on July 24th for the XXII Olympiad! #thankful #olympictorch #torch #olympics #greece #tokyo2020

Допис, поширений Anna Korakaki (@annakorakaki)

Останньою отримає вогонь у Греції спортсменка Катаріна Стефаніді, яка здобула золоту медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Згодом, олімпійський вогонь літаком доставлять до Японії. Його подорож розпочнеться з регіону Тохоку, що постраждав від землетрусу та цунамі у 2011 році. 24 липня олімпійський вогонь мають доставити до стадіону в Токіо.

Що відомо про літні Олімпійські ігри 2020?Вони відбудуться у Токіо у період з 24 липня до 9 серпня 2020 року.

Цікаво, що усі медалі на Олімпійських і Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо виготовлять з перероблених відходів з електроніки.

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Автор: Емал Набі
Теги: Спорт Новини Спорту Олімпіада-2020
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