Жінка вперше в історії розпочне естафету Олімпійського вогню: як це відбуватиметься

Грецька олімпійська чемпіонка зі стрільби з пневматичного пістолета Анна Коракакі стане першою жінкою в історії, яка розпочне естафету Олімпійського вогню. Естафета розпочнеться 12 березня у грецькому місті Олімпія.

Анна Коракакі написала, що для неї велика честь розпочинати естафету. Про це повідомляє Kyodo News.

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Далі Коракакі передасть вогонь японській олімпійській чемпіонці з легкої атлетики Мідзукі Ногучі. Вона стане першою японською спортсменкою, яка візьме участь в естафеті.

Останньою отримає вогонь у Греції спортсменка Катаріна Стефаніді, яка здобула золоту медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Згодом, олімпійський вогонь літаком доставлять до Японії. Його подорож розпочнеться з регіону Тохоку, що постраждав від землетрусу та цунамі у 2011 році. 24 липня олімпійський вогонь мають доставити до стадіону в Токіо.

Що відомо про літні Олімпійські ігри 2020?Вони відбудуться у Токіо у період з 24 липня до 9 серпня 2020 року.



Цікаво, що усі медалі на Олімпійських і Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо виготовлять з перероблених відходів з електроніки.