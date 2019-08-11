Жінки у вишуканих сукнях та на велосипедах заполонили центр Запоріжжя: чого вимагають активістки

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У Запоріжжі провели вже традиційний жіночий велопарад. Його організовують вже п'ятий рік поспіль. Таким чином хочуть показати владі, що варто розвивати велоінфраструктуру міста.

Велоактивісти вже тривалий час звертають увагу влади на відсутність велоінфраструктури.

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Центральний проспект Запоріжжя, яким і курсують учасники параду, має шість смуг руху, але жодної велодоріжки. Та нарешті чиновники почали їх проектувати, тож всі в очікуванні.

Коли ми проводимо такий захід, ми дуже багато привертаємо до себе уваги. Виникає бажання пересісти на велотранспорту. Я особисто їжджу на роботу на велосипеді, в одну сторону – 12 кілометрів. Тому приєднуйтесь теж!
– закликала організаторка параду Надія Колесова.

велопарад у запоріжжі
Велопарад у Запоріжжі: приєднувалися як жінки, так і чоловіки

жіночий велопарад
Учасники намагалися привернути увагу до велоінфраструктури міста

"Сьогодні такий день, була нагода вдягнути дуже красиве плаття, зрізати квітів... Тому я тут, для мене це невеличке таке свято. З гарним настроєм, але ще й з надією, що у нас буде чистіше повітря, гарніші дороги та велодоріжки", – прокоментувала свою участь у велопараді медпрацівниця Тетяна Чорнокнижна. Жінка розповіла, що часто виїжджає з сім'єю велосипедами на природу.

велопарад жіночий
Учасниця параду Тетяна часто користується велосипедом і також чекає на вдалу інфраструктуру

Після фінішу у центральному парку учасниці параду отримали від організаторів нагороди за оригінальні образи та спортивні досягнення. 

жіночий велопарад
Чиновники почали проектувати велодоріжки, тому учасники параду в приємному очікуванні

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Теги: Спорт Новини Спорту Велоспорт Новини Запоріжжя Новини нерухомості України Новини нерухомості
Джерело: 24 канал
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