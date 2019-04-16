Жіноча збірна України тріумфально завершила чемпіонат Європи з вільної боротьби

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Жіноча збірна Украни з вільної боротьби
Жіноча збірна Украни з вільної боротьби / Фото з відкритих джерел

Українська жіноча збірна з вільної боротьби стала першою в загальнокомандному заліку чемпіонату Європи, який відбувся в Бухаресті, Румунія.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

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Золоті медалі на чемпіонаті Європи вибороли Оксана Лівач, Ірина Гусяк, Алла Черкасова та Аліна Бережна. Тетяна Кіт та Лілія Горішня здобули звання віце-чемпіонок Європи.

На другому місці опинилася національна команда Болгарії, яка відстала від України на 56 балів. На третій позиції – Туреччина, в якої 98 пунктів.

Спорт 24 писав, що срібний призер Олімпійських ігор-2016 Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, виграв третє в своїй кар'єрі золото чемпіонату Європи.

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Теги: Спорт Вільна боротьба
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