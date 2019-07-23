Чемпіонат світу з фехтування: онлайн-трансляція
У столиці Угорщини Будапешті завершується чемпіонат світу з фехтування. Свій виступ на світовій першості завершила збірна України.
Українські шаблістки в 1/4 фіналу чемпіонату світу програли збірній Франції.
Читайте також: Українка Харлан встановила історичне досягнення у фехтуванні
Таким чином, за командну перемогу на турнірі поборються Франція проти Південної Кореї та Італія проти Росії.
Переможці цих пар зустрінуться у поєдинку за золоті нагороди.
Онлайн-трансляція чемпіонату світу
На чемпіонаті світу з фехтування завершила свій виступ чоловіча команда. Українці дійшли до фіналу, в якому драматично програли команді Франції.
Жіноча команда України з фехтування на шпагах не зуміла вийти у фінал, програвши Росії.
Індивідуальне золото чемпіонату світу з фехтування завоювала українська спортсменка Ольга Харлан.
Вибір редакції
-
Помер російський боксер Максим Дадашев, який був терміново госпіталізований прямо з рингусьогодні , 18:41
-
Український боксер Редкач зустрінеться із зірковим екс-чемпіоном у чотирьох вагових категоріяхсьогодні , 13:10
-
Київський "Арсенал" не зіграє у Першій Лізі: що буде з командою далісьогодні , 12:48