Чемпіонат світу з фехтування: онлайн-трансляція

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Чемпіонат світу з фехтування 2019 – дивитись онлайн трнасляцію
Збірна України / НОК України

У столиці Угорщини Будапешті завершується чемпіонат світу з фехтування. Свій виступ на світовій першості завершила збірна України.

Українські шаблістки в 1/4 фіналу чемпіонату світу програли збірній Франції.

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Таким чином, за командну перемогу на турнірі поборються Франція проти Південної Кореї та Італія проти Росії.

Переможці цих пар зустрінуться у поєдинку за золоті нагороди. 

Онлайн-трансляція чемпіонату світу

На чемпіонаті світу з фехтування завершила свій виступ чоловіча команда. Українці дійшли до фіналу, в якому драматично програли команді Франції.

Жіноча команда України з фехтування на шпагах не зуміла вийти у фінал, програвши Росії.

Індивідуальне золото чемпіонату світу з фехтування завоювала українська спортсменка Ольга Харлан.

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Теги: Новини Спорту Спорт Фехтування Ольга Харлан
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