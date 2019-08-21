Жіноча збірна України оголосила склад на матч проти Німеччини

Головний тренер національної жіночої збірної України Наталія Зінченко оприлюднила список з 22 гравців для участі у навчально-тренувальному зборі напередодні першого матчу відбіркового етапу до ЄВРО-2021 зі збірною Німеччини

Збір українки проведуть у Львові. Тут і відбудеться матч проти збірної Німеччини 3 вересня на стадіоні "Арена Львів". Час початку проведення матчу – 17:00. Вхід вільний.

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До складу увійшло п'ятнадцять футболісток, які представляють чемпіонат України. Окрім гравців з національного чемпіонату, наставниця національної команди запросила 7 легіонерів, які виступають у чемпіонатах Іспанії, Білорусі, Литви та Франції. Відзначимо, що у списку присутня та одна дебютантка – Анастасія Сірмай з харківського "Житлобуд-2".

Склад збірної України

Воротарі: Ірина Саніна ("Житлобуд-1", Харків), Катерина Самсон, Дарина Бондарчук (усі – "Житлобуд-2", Харків)

Захисники: Натія Панцулая ("Атлетіко", Мадрид, Іспанія), Ольга Басанська ("Житлобуд-1"), Ірина Подольська, Анастасія Сірмай (усі – "Житлобуд-2"), Любов Шматко ("Мінськ", Білорусь), Анастасія Філенко ("Гінтра", Литва), Дар'я Кравець.

Півзахисники: Ольга Овдійчук ("Атлетіко", Іспанія), Ірина Кочнєва, Юлія Шевчук, Дар’я Апанащенко (усі – "Житлобуд-1"), Таміла Хімич ("Мінськ", Білорусь), Тетяна Китаєва, Яна Малахова, Ія Андрущак (усі – "Житлобуд-2").

Нападники: Ганна Вороніна ("Житлобуд-1"), Яна Калініна, Вероніка Андрухів (усі – "Житлобуд-2"), Тетяна Романенко ("Реймс", Франція).