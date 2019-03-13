Жіноча збірна України побореться за срібні нагороди на чемпіонаті світу з шахів

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Чемпіонат світу з шахів
Чемпіонат світу з шахів / wteams.astana2019.fide.com

Жіноча збірна України зберігає шанси на здобуття нагород на чемпіонаті світу з шахів в Астані. Все вирішиться у наступному турі.

У середу, 13 березня, українки зуміли обіграти збірну Індії 2,5:1,5. Вирішальною стала перемога Анни Музичук над Сумя Свомінатен. У той час як нічиї підписали Марія Музичук, Анна Ушеніна та Інна Гапоненко.

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Вже за тур до фінішу "золотою" стала збірна Китаю, яка має 16 очок. Далі йдуть: Росія – 13, Україна – 12 і Грузія – 11. Доля срібних та бронзових нагород вирішиться в останньому турі. У нього Україна зіграє проти Китаю, а Грузія проти Росії.

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Теги: Спорт Шахи Анна Музичук Марія Музичук
Джерело: 24 Канал
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