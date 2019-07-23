Збірна України, попри старання Харлан, сенсаційно програла на чемпіонаті світу з фехтування

Жіноча збірна України з фехтування сенсаційно програла на чемпіонаті світу в столиці Угорщини Будапешті. Українки зупинилися на стадії чвертьфіналу.

Українські шаблістки в 1/4 фіналу чемпіонату світу зустрілися зі збірною Франції й програли з рахунком 34:45.

Дивіться також: Онлайн-трансляція чемпіонату світу з фехтування

Збірна України виступила в такому складі: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Юлія Бакастова.

Свої сутички програли всі українські спортсмени, окрім Ольги Харлан. Дві сутички Ольга звела до нічиєї й одну виграла.

На чемпіонаті світу з фехтування завершила свій виступ чоловіча команда. Українці дійшли до фіналу, в якому драматично програли команді Франції.

Жіноча команда України з фехтування на шпагах не зуміла вийти у фінал, програвши Росії.

Індивідуальне золото чемпіонату світу з фехтування завоювала українська спортсменка Ольга Харлан .