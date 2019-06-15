Жіноча збірна України поступилася Словаччині у заключному матчі Золотої Євроліги

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Збірна України поступилася Словаччині
Збірна України поступилася Словаччині / CEV.eu

Жіноча збірна України зазнала поразки у Золотій Євролізі. Підопічні Гарія Егіазарова поступилися команді Словаччини – 1:3.

Для того, щоб забронювати за собою перше місце в групі, яке дає право брати участь в "Фіналі чотирьох", підопічним Гарія Егіазарова потрібно було вигравати з будь-яким рахунком або навіть програти, проте, взявши два сети, що дало б нашій команді рятувальне одне очко.

Попередній матч: Жіноча збірна України розгромила Швецію в Золотій Євролізі

Одного зробити цього нашим волейболісткам не вдалося, а словачки, як і обіцяли, знайшли в собі сили на боротьбу, незважаючи на відсутність шансів на вихід з групи.

Тепер же доля нашої команди залежить від збірної Чехії, яка йде другою в групі з 2-очковим відставанням від української збірної. Якщо чешки виграють у шведок 3:0 або 3:1, то саме вони займуть перше місце в нашій групі.

У нинішньому розіграші Золотий Євроліги збірна Швеції не набрала жодного очка, вигравши лише один сет за весь турнір.

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Теги: Спорт
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