Жіноча збірна України програла "матч за життя" на чемпіонаті Європи з волейболу

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Жіноча збірна України з волейболу
Жіноча збірна України з волейболу / ФВУ

Збірна України з волейболу програла і четвертий матч на чемпіонаті Європи з волейболу, який проходить в чотирьох країнах – Угорщині, Польщі, Словаччині та Туреччині.

Україна – Словенія 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15)

Попередні матчі: з Польщею, Італією, Бельгією

Саме цей матч був вирішальним для обох збірних в плані виходу з групи в 1/8 фіналу з четвертого місця.

Хоч українки і вважалися у фахівців фаворитками матчу, але поєдинок склався зовсім не в їх користь. У кожному з сетів велася боротьба за кожне очко, і в підсумку протистояння завершилося на користь словенських волейболісток.

Таким чином, неприємна серія поразок на європейських форумів для збірної України продовжилася, і тепер налічує вже 20 матчів. На жаль, збірна України незалежно від останнього матчу так і не змогла вийти з групи.

У цій же групі збірна Бельгії у важкому п'ятисетовому поєдинку здолала господарів майданчика збірну Польщі.

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Теги: Спорт Волейбол
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