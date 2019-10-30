Жіноча збірна України проведе матч проти Туреччини

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Жіноча збірна України проведе матч проти Туреччини

Футбольні асоціації України та Туреччини досягли домовленості щодо проведення матчу між національними жіночими збірними двох країн.

Цей матч відбудеться 11 листопада в третьому за величиною турецькому місті — Ізмірі. Час початку зустрічі та інші деталі стануть відомі пізніше.

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Майбутній поєдинок стане вже п'ятим в історії протистоянь суперниць. У чотирьох попередніх матчах жіноча збірна України незмінно перемагала, не пропустивши жодного м'яча:

14 квітня 1996. Україна – Туреччина 3:0

24 серпня 1996. Туреччина Україна 0:3

13 лютого 2014. Туреччина – Україна 0:1

13 вересня 2014. Україна – Туреччина 8:0

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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