Жіноча збірна України розгромила Швецію в Золотій Євролізі
Жіноча збірна України з волейболу розгромила Швецію у матчі п'ятого туру групового етапу Золотої Євроліги.
Матч пройшов у Запоріжжі. Українки виграли перші два сети з однаковим рахунком – 25:10. У третьому сеті шведки зуміли набрати 17 очок.
Попередній матч: Жіноча збірна України з волейболу розгромила чешок у Золотій Євролізі
При цьому наставник української команди задіяв у матчі всі 14 гравців, які були в заявці – це досить рідкісне явище для волейболу.
Наступний поєдинок Україна проведе 15 червня проти Словаччини на виїзді. У разі перемоги в цій зустрічі, підопічні Егіазарова вийдуть в "Фінал чотирьох".
Нагадаємо, матч першого кола проти шведок також завершився переконливою перемогою "синьо-жовтих".
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