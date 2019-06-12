Жіноча збірна України розгромила Швецію в Золотій Євролізі

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Збірна України з волейболу
Збірна України з волейболу / cev.eu

Жіноча збірна України з волейболу розгромила Швецію у матчі п'ятого туру групового етапу Золотої Євроліги.

Матч пройшов у Запоріжжі. Українки виграли перші два сети з однаковим рахунком – 25:10. У третьому сеті шведки зуміли набрати 17 очок.

Попередній матч: Жіноча збірна України з волейболу розгромила чешок у Золотій Євролізі

При цьому наставник української команди задіяв у матчі всі 14 гравців, які були в заявці – це досить рідкісне явище для волейболу.

Наступний поєдинок Україна проведе 15 червня проти Словаччини на виїзді. У разі перемоги в цій зустрічі, підопічні Егіазарова вийдуть в "Фінал чотирьох".

Нагадаємо, матч першого кола проти шведок також завершився переконливою перемогою "синьо-жовтих".

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Теги: Спорт
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