Жіноча збірна України розгромною перемогою завершила виступ на чемпіонаті світу з баскетболу 3x3

Жіноча збірна Україна втратила шанси вийти в плей-офф раунду на чемпіонаті світу з баскетболу 3x3. Українки програли Новій Зеландії і здолали Індонезію.

У матчі 3-го туру групового раунду чемпіонату світу, що проходить в Амстердамі, українки поступилися Новій Зеландії з рахунком 11:18.

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Команди вели рівну боротьбу в першій частині гри, але після екватору нашим суперницям вдався вирішальний ривок, після якого наздогнати їх збірна України вже не зуміла. Через цю поразку українки втратили шанси зіграти у плей-офф.

В останньому матчі команда Володимира Холопова впевнено перемогла збірну Індонезії, вигравши матч з рахунком 22:5.

У підсумку, після чотирьох зіграних поєдинків в активі нашої команди одна перемога, якої не вистачило для виходу в плей-оф світової першості. В попередніх матчах наші жінки поступились Італії, Росії та Новій Зеландії.

Які правила у грі 3х3?Команди грають тільки на одній половині майданчика з одним кошиком. Дві команди складаються з трьох гравців та одного на заміні. Команда має на атаку 12 секунд. Перша команда, яка набирає 21 очко або є найкращою після 10 хвилин гри, – перемагає.



Овертайм грається до двох набраних очок, навіть якщо він починається за рахунку 20:20. За дальній кидок – 2 очки, за інші – по одному. Щоб отримати право на атаку після кидка суперників, команда завжди повинна вивести м'яч за дугу. Після забитого м'яча команда, що пропустила негайно продовжує гру з-під кільця, суперники не можуть заважати їй всередині півкола. Кожна команда має один тайм-аут за гру.



Починаючи з 7-го командного всі фоли караються двома штрафними, навіть якщо м'яч зарахований. Починаючи з 10-го командного всі фоли караються двома штрафними плюс володінням суперника (навіть якщо м'яч зарахований). Фоли в нападі не кидаються, незалежно від кількості командних фолів.